"رادارات الجيزة" تلتقط 230 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و101مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1779 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1560 مخالفة.

كما تم التصالح في 31 مخالفة، والتصدي لـ15 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 230 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وفحص 10 سائقين لم يثبت تعاطي أحد منهم مواد مخدرة أثناء القيادة فضلا عن حجز 7 مركبات "توك توك" مخالفة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.