محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 112 قضية متنوعة. أبرز المخالفات جاءت بضبط 12 منشأة بدون ترخيص، 16 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و28 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 112 قضية تموينية و28 مخبزا مخالفا في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.