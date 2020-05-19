مباحث التموين تكشف نشاط صاحب محل أدوات كهربائية مغشوشة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب محل أدوات كهربائية؛ لاتهامه بالغش التجاري. التحريات أثبتت أن المتهم يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر، وطرحها بالسوق مدخلا الغش والخداع على مواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. بتفتيش المحل عثر على 844 قطعة أدوات كهربائية عبارة عن (مفتاح كهرباء - لمبات سبوت - صبغة ألوان) مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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