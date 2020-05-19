محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه من مديري القطاعات بتكثيف الحملات التفتيشية للإيقاع بتجار وحائزي السلاح دون ترخيص. تعليمات مدير أمن الجيزة ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمود السبيلي، باستهداف تجار وحائزي الأسلحة النارية بعدد من المناطق. وأسفرت الجهود - خلال 24 ساعة- عن ضبط 15 متهما في قضايا دفاع عن النفس، وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، طبنجتان، 12 فرد خرطوش محلي الصنع و26 طلقة مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة الـ24 ساعة.. ضبط 15 قطعة سلاح في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.