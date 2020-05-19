محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي، والتصدي لمروجي المواد المخدرة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب. خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت جهود ضباط مكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة العقيد محمد حامد عن ضبط 34 متهما بالاتجار في المخدرات. وبلغ إجمالي المضبوطات (1575 جرام حشيش - 807 أقراص مخدرة - 124 جرام هيروين - 100 جرام شادو - 1035 جرام من مخدر الإستروكس). تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأموريات مكافحة المخدرات تضبط 34 مروجا للكيف في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.