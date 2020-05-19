محافظ الوادي الجديد: لا إصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

سجلت محافظة الوادي الجديد، حالتي وفاة وتعافي حالتين، ليصبح إجمالي حالات التعافي 24 حالة والوفاة 5 حالات بفيروس كورونا، دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي رسمي، ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 5 حالات، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا توفت مساء الاثنين، وهي سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى الآن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأكد الزملوط، تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 حالة.

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وأشار الزملوط، إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

أضاف الزملوط، أنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ7 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مع وصول قافلة المساعدات التابعة لمؤسسة مصر الخير والتي تضم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين.