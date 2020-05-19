شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 مايو مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أن ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها جميعا في منطقة منغوليا الداخلية.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 17 حالة جديدة بدون أعراض في 18 مايو مقابل 18 في اليوم السابق.