شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تزايد المشكلات العقلية بين أطفال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت المنظمة أن الدراسة بحثت في السلوك الصحي والاجتماعي لأطفال المدارس في تلك الفئة العمرية من 45 دولة.
وكشفت عن أن الصحة العقلية للمراهقين تراجعت في العديد من البلدان بين عامي 2014 و .2018
وأوضحت الدراسة أن الصحة العقلية تتراجع مع نمو الأطفال، وأن الفتيات تحديدا في خطر. وذكرت المنظمة أن واحدا من كل أربعة مراهقين قالوا إنهم يشعرون بالتوتر أو الانفعال أو صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
وقال الدكتور هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "إن تزايد أعداد الفتيان والفتيات عبر المنطقة الأوروبية ممن يبلغون عن ضعف الصحة العقلية هو مصدر قلق لنا جميعا".
وشملت الدراسة عينة من 220 ألف طفل من أطفال المدارس في أوروبا وكندا.
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