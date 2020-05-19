شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث عالميًا.. وفيّات «كورونا» بالبرازيل تتجاوز 16 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس الاثنين، ليصل عدد الوفيات إلى 16792.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 254220، وبذلك تتخطى بريطانيا لتصبح الدولة التي بها ثالث أعلى عدد من الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الثالث عالميًا.. وفيّات «كورونا» بالبرازيل تتجاوز 16 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.