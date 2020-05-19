شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث عالميًا.. وفيّات «كورونا» بالبرازيل تتجاوز 16 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس الاثنين، ليصل عدد الوفيات إلى 16792.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 254220، وبذلك تتخطى بريطانيا لتصبح الدولة التي بها ثالث أعلى عدد من الحالات.