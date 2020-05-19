شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تستنفر لمواجهة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
واستنفرت الأمانة العامة للمنظمة أطقم عملها من خلال العمل عن بُعد، بالإضافة إلى الأجهزة التابعة لها، وذلك منذ انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث أطلقت، بتوجيهات من الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حملة إعلامية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة العامة تحت هاشتاغ (#دول-التعاون-الإسلامي-تواجه -كورونا) بالعربية؛ وهاشتاغ (#OICCountriesCombatCOVID19) بالإنجليزية، على موقع المنظمة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم نشر مئات مقاطع الفيديو و(الجرافيكس) وغيرها من المحتويات لإبراز جهود مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة ومؤسسات المنظمة في مكافحة الوباء. كما أطلق مركز صوت الحكمة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مسابقة الأفلام القصيرة، وشجعت المسابقة المشاركين على إنتاج محتوى مميز بإمكانيات بسيطة في ظل الحجر الصحي. وتلقى المركز مشاركات ركزت على مسألة كورونا، ما كان سببا في تحقيق تفاعل كبير.
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