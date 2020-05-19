شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل انتهاك القانون الدولي..وليبيا ستكون مقبرة لمرتزقته والان نبدء بالتفاصيل

لم يتوان رئيس تركيا أردوغان للحظة واحدة عن مساعدته بكل ما أمكنه الجماعات الإرهابية في ليبيا، التي تديرها ميليشيات ما يسمى بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج الذي بات شهيرا بعد تعاونه مع أردوغان وتوقيعه معه على مذكرات لا تحمل طابعا قانونا، ولاقت استنكارا عربيا ودوليا ورفضا إقليميا، وأكدت قبائل ليبيا والشعب ممثلا بالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر أنه سيحول ليبيا إلى مقبرة لجنود أردوغان ومرتزقته، مؤكدين رفضهم كل ما أقدم عليه السراج مع أردوغان واتفاقيتي التفاهم التي وقعتا 27 نوفمبر الماضِي، كانت الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، فيما تنص الثانية على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تتعارض مع القانون الدولي للمعاهدات، ومنها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969، ونصت على أن أي معاهدة توقع تحت الإكراه تعتبر ملغية، وكما نعرف أن السراج وقع على المعاهدة رغبةً منه في تدخل أردوغان لكسب الموقف لصالحه ضد قوات ليبيا الشرعية، وتحت إكراهات سياسية وعسكرية.

تدخل عسكري

ورغم خضوع ليبيا منذ 2011 لقرار يحظر إدخال السلاح إلى أراضيها لأي طرف، إلا أن أردوغان خرق كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تتعلق بتوريد السلاح إلى ليبيا، وبدأ بشحن الأسلحة للميليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس؛ في محاولة منه لتوسيع نفوذه عبر دعم الإرهاب وحكومة الوفاق التي يزودها الآن عسكريا بالسلاح والعناصر العسكرية وأرسل آلاف المرتزقة الذين يتم تجنيدهم في المناطق التي يحتلها في سوريا.

أوروبا تندد

أدان الاتحاد الأوروبي، التصعيد التركي في البحر المتوسط بإرسال سفينة حفر جديدة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة قبرص، مؤكدا تضامنه الكامل مع قبرص.

وشدد وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة على أن الإجراءات التصعيدية لتركيا تسير في «الاتجاه المعاكس» مطالبا البيان بخطوات ملموسة لخلق بيئة مواتية للحوار، كما أدان انتهاكات تركيا المتصاعدة للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة بالسكان والمياه الإقليمية، داعيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الالتزام بهذه المبادئ، والامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأضاف البيان: ينبغي على تركيا أن تمتنع عن التهديدات واتخاذ الإجراءات التي تضر بعلاقات دول الجوار، وعليها بدلا من ذلك احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار، ولا سيما سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بحرها الإقليمي.

كما حذر الاتحاد الأوروبي من التأثير السلبي الخطير الذي تسببه التحركات التركية غير القانونية على مجموعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

دول ترفض

ونددت مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، الأسبوع الماضي، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وأدان البيان تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.

كما أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وشدد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص إلى جانب فرنسا في إطار صيغة «3+1» على الأهمية الإستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية.

ترحيب ليبي

ورحّب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي النائب يوسف العقوري، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، خاصة فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل التركي في ليبيا. وأوضح النائب يوسف العقوري أن السلطات الشرعية في ليبيا تأمل أن تكون جزءًا من التنسيق المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة، مشدّداً على ما ورد في البيان، من ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا، مبيناً أن جلب المرتزقة والسلاح انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما تسبب في تصعيد خطير للعنف، وتهديد استقرار المنطقة بأكملها. وأكد النائب يوسف العقوري الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مجدّدًا الدعوة للالتزام بالهدنة في شهر رمضان، وإعطاء الفرصة لجهود الإغاثة الإنسانية.

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مصراته تركية

وقال الناشط السياسي الليبي رضوان الفيتوري في حديث لـ«اليوم»: إنه منذ بداية ثورة الكرامة الليبية دأب النظام العثماني على إرسال الأسلحة، خصوصاً في الفترة الأخيرة جهاراً نهاراً، كما لفت إلى سعي تركيا لدعم الميليشيات في ليبيا، وبالأخص ميليشيات مصراته، حيث تتمركز أربع ميليشيات رئيسية تستمد الدعم المفتوح منها، لافتاً إلى أن أردوغان يعتبر أهالي مصراته من أصول تركية وبأنهم أحفاده في ليبيا، وبأن مصراته امتداد جغرافي لتركيا.

وأشار إلى أن الرئيس التركي يوارده الحلم القديم باستعادة الإمبراطورية العثمانية البغيضة، التي جثمت على صدور الليبيين لمدة 400 سنة تحت الذل والمهانة، ومن ثم سلمهم إلى المحتل الإيطالي.

الداخل للخارج

وأضاف الفيتوري: إن نظام أردوغان يتعرض لأزمات اقتصادية واجتماعية، دفعه ذلك للهروب من الداخل إلى الخارج، مما جعله ينظر إلى ليبيا كونها الأمل المنتظر، ولديه فيها أتباع ومؤيدون ليبيون أتراك، يحملون الجنسية الليبية ولكن ولاءهم لتركيا، وهم من يمهدون الطريق له، وينتظرون على أحر من الجمر وصول الجنود الأتراك إلى الأراضي الليبية.

وقال الفيتوري: إن السراج هو أكبر الداعمين للتواجد التركي في ليبيا، حيث إنه يحتمي بحمى أردوغان، وأضاف: «السراج عبارة عن تركي يتحدث باسم الليبيين»، وأشار إلى أنه لا يستطيع المكوث في ليبيا 24 ساعة دون تواجد الأتراك، مضيفاً إن السراج عندما يئس من المجتمع الدولي والفرنسي والإيطالي والأمريكي، ويئس من الاستقبال الفاتر لعدة عواصم عربية، لجأ ورمى نفسه في أحضان الديكتاتور التركي، وعقد اتفاقيات يقف خلفها نيته بفتح ليبيا على مصراعيها لتركيا، وتسليمها لها على طبق من ذهب، ووصف ذلك بأنه «ليست خيانة فقط بل هي وصاية جديدة واستعمار جديد».

أوهام أردوغان

وأكمل الفيتوري حديثه، حيث أكد أن هناك المئات من المستندات التي تثبت جرائم السراج في ليبيا، لذلك يحرص على التواجد التركي في ليبيا، خوفاً من دخول الجيش الوطني الليبي للعاصمة، مؤكداً أن أردوغان حريص كل الحرص أن تبقى ليبيا البؤرة التي ينطلق منها إلى باقي شمال أفريقيا، وفي محاولة لتحقق أوهامه بإعادة السلطنة العثمانية البغيضة، مشددا على أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء وان الشعب الليبي وجيشه الوطني سيقتلع أردوغان وحلفاءه من ليبيا.

وأضاف الفيتوري: إن أردوغان يستخدم الإعلام الاستخدام الأمثل بشعارات جوفاء، وتنديد بمواقف وهو من تحت الطاولة يدعمها، هو يراوده أن ينصب نفسه حامي حمى الإسلام، والخليفة المنتظر، وهو في ذات الوقت من أشد الداعمين لإسرائيل.

تحذيرات أممية

حذر سبعة مسؤولين ومديري منظمات أممية من أن صحة وسلامة جميع سكان ليبيا باتت في خطر، في ضوء ما يشكله استمرار النزاع العسكري الليبي ووباء فيروس كورونا المستجد من تهديد كبير للحياة. جاء ذلك في بيان حمل توقيع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

نزوح 400 ألف

ولفت البيان إلى نزوح قرابة 400 ألف ليبي منذ تسع سنوات، نصفهم تقريبا خلال العام الماضي، مشيرا إلى عدم الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل وقف إطلاق النار، ما أعاق فرص وصول الإمدادات الإنسانية إلى المحتاجين. وقال الموقعون على البيان: إن شركاء في المجال الإنساني أفادوا في مارس الماضي بوجود 851 من القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني ووصول المواد الإنسانية داخل ليبيا. وبالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، لفت البيان إلى اعتراض أكثر من 3200 شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، رغم أن تكرار الأمم المتحدة أن ليبيا ليست ميناءً آمنا، ولا يجب إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إليها.

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