شكرا لقرائتكم خبر عن مركز فرنسي: تعيين «كرمان» يكشف انحياز «فيسبوك» لجماعة الإخوان الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز الفرنسي لبحوث وتحليل السياسات الدولية (CFRP) انحياز شركة فيسبوك لجماعة الإخوان الإرهابية بتعيينه توكل كرمان عضوًا في مجلس مختص بحذف المحتوى المثير للجدل الذي ينبغي حذفه من وجهة نظرهم.

وبحسب تقرير للنسخة الإنجليزية للمركز، فإن ضم كرمان للمجلس المكون من 16 عضوًا، والذي يفترض توسيعه في وقت لاحق إلى 40 عضوًا، أثار حالة من الجدل الواسع والهجوم على الشركة، باعتبار أنها عضو بالتنظيم الإخواني.

انتقادات واسعة

وأشار المركز في تقريره إلى أن هذا الجدل يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المقصود بهذا الهجوم والامتعاض هو كرمان بحد ذاتها، أم الإخوان المسلمين، وحول الكيفية التي سيؤثر بها هذا التعيين على ثقة المستخدمين بهذا المجلس الذي يواجه أحد أعضائه انتقادات واسعة قبل أن يبدأ عمله.

ومضى يقول: «تركزت موجة الانتقادات العربية على كرمان بذاتها، المتهمة بمناصرة توجهات تنظيم الإخوان». وأشار التقرير إلى أن أغلب المدوّنين رأوا في اختيار فيسبوك لكرمان دعمًا وانحيازًا لجماعة الإخوان.

وتابع: «بينما رأى فريق آخر أن اختيارها بمثابة انعكاس لاستمرار اعتماد المؤسسات الغربية على مراكز وشخصيات مسيّسة وتوجّهات معروفة مسبقًا لاتخاذ قراراتها وتسيير أعمالها فيما يختص بالمنطقة العربية».

ضحالة المعرفة

ولفت إلى أن الفريق الثالث اعتبر أن اختيار كرمان يعكس ضحالة معرفة بما يجري في العالم العربي، وعدم احترام رغبات المستخدمين هناك، رغم أنهم يشكّلون نسبة كبيرة من العالم، خاصة أن الشباب العربي هم مَن استثمروا فيسبوك في ثوراتهم وانتقاداتهم السياسية للأنظمة الأيديولوجية، كالإخوان الذين لم تكن لديهم أهداف وطنية، وبل يطموحون لإنشاء دولة عابرة للدولة الوطنية من خلال التحالف مع أشد تنظيمات التطرف، إن لم يكونوا جزءًا منها.

ونوّه التقرير إلى أن جزءًا من الانتقادات الموجّهة لكرمان يرتبط بعلاقتها المشبوهة بقطر وتركيا ودعمها للحوثيين باليمن ضد القيادة الشرعية هناك، مشيرًا إلى أن الحوثيين دعوها في بيان إلى دعم أذرع إيران في فيسبوك.

كراهية كرمان

ومضى التقرير يقول: «وفقًا لتلك المبررات التي استند إليها المغردون، أعلنوا عن إطلاق حملة لطرد كرمان من المجلس، عبر 3 خطوات».

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وأشار إلى أن أولى هذه الخطوات إطلاق وسوم تعبّر عن رفضهم لتعيين كرمان المقيمة بتركيا، مؤكدين أنها تروّج للكراهية وإثارة الفوضى والإرهاب وأعمال العنف وإراقة الدماء في الدول العربية، خصوصًا الإمارات ومصر، كما أنها لا تعارض الاعتداءات الوحشية التي تنفذها الميليشيات الحوثية ضد الأهداف المدنية في اليمن».

وأضاف التقرير: يقول البعض إن كرمان كانت أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمني الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، واستثمرت فيما بعد الدعم القطري لها لتعزيز ساحات الاعتصام في الدول التي انتفضت على حكم الإخوان، وكوّنت مصالحها الخاصة، تاركة أحلام الشباب اليمنيين تتبخر بحرب وفوضى ما زالت متصاعدة.

إغلاق الحسابات

وأردف التقرير يقول: أما الخطوة الثانية، فهي التصعيد بإغلاق الحسابات على موقع فيسبوك وحذف التطبيق من على هواتفهم، وتقييم التطبيق بشكل سلبي في متاجر التطبيقات الإلكترونية.

جمع توقيعات

ولفت إلى أن الخطوة الثالثة هي إطلاق عريضة لجمع توقيعات وتوجيهها إلى إدارة فيسبوك للمطالبة بإلغاء قرار تعيينها.

ولفت التقرير إلى العريضة التي نشرها الكاتب والمحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم لإخراس صوت التطرف والإرهاب.

ونوه التقرير إلى أن اختيار كرمان يثير الشكوك حول حيادية فيسبوك ويقلص الثقة بالمجلس المشكّل، موضحًا أن وجودها يعتبر تمثيلًا مرجحًا لمحتوى أيديولوجي للمستخدمين وفقًا لخلفية كرمان على حساب دول معينة تقبع تحت وطأة الصراع في الشرق الأوسط.

ونقل التقرير عن الكاتب محمد نافع رامز، قوله: أوجه حديثي إلى فيسبوك. عيّنتم كرمان في إدارة فيسبوك. ربما تعيّنون القرضاوي في المستقبل، وكل مَن يسيء إلى السعودية، وتعطونها المساحة للإضرار بالسعودية وسمعتها.

وأضاف التقرير: كرمان فاقدة للثقة، ولا يمكن أن تضيف لذلك المجلس؛ الذي يُفترض أن لأعضائه صفة اعتبارية قيّمة تحظى بالثقة، إلا أن هناك شكوكًا كبيرة حول حياديته في وجودها؛ لأن هذا المجلس من المفترض أنه يتجاوز في صلاحيته حول المحتوى إدارة فيسبوك العليا، ولضمان الشفافية والحيادية، لن يكون له أي اتصال مع فيسبوك مباشرة، حيث سيكون تمويله من خلال صندوق مستقل خارج بقيمة 130 مليون دولار».