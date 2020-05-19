سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخي نوع كاتيوشا سقطتا، قبل قليل، في محيط المنطقة الخضراء"، مشيراً الى أن "احد الصاروخين سقط على سطح احدى البنايات ضمن محيط الخضراء دون اصابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دوريات امنية باشرت بالبحث عن مكان انطلاق الصاروخين".