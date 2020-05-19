إيران تندد بالعقوبات الأمريكية وتدعو لتضامن عالمي في وجه كورونا

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قالت إيران يوم الاثنين إنه ينبغي محاسبة أمريكا بشأن تعزيزها العقوبات على إيران ودول أخرى كما دعت إلى تضامن عالمي ضد وباء فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في كلمة للاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية عقد على الانترنت ”ينبغي محاسبة أمريكا على تعزيزها العقوبات من جانب واحد على إيران ودول أخرى متضررة“.
ووصفت إيران العقوبات بأنها ”غير إنسانية“ وأنها ”تصيب شعبها بمعاناة وألم لا طائل منهما“.
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