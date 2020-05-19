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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدغشقر تستدعى سفير فرنسا احتجاجاً على مشروع محمية طبيعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
قالت وزارة الخارجية في مدغشقر إنها استدعت السفير الفرنسي الاثنين، للاحتجاج على مقترح لباريس بتحويل أرخبيل محلي إلى محمية طبيعية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها استدعت الدبلوماسي الفرنسي "للتعبير له عن اعتراض دولة مدغشقر القوي على مشروع حكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة محمية طبيعية وطنية على أرخبيل جلورياس".
ولم يرد السفير كريستوف بوتشارد على طلبات للتعقيب، والجزر المعنية موضع نزاع بين البلدين منذ السبعينات من القرن الماضي.
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