عاجل.. وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

توفي رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، مساء الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها قبل قليل.
نال الشيخ صالح كامل شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض ويعد أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART
ولد صالح كامل في عام 1941 في مدينة مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء السعودي.
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