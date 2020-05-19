شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المواد الغذائية على مستعمرة الجزام بالخانكة ضمن مبادرة الرئيس "كلنا واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "كلنا واحد"، أطلقت منافذ أمان سياراتها لتوزيع المواد الغذائية في مستعمرة الجذام بالخانكة. وتولى القيادة السياسية والدولة، اهتماما كبيرا بجميع الفئات دون استثناء لضمان وصول المواد الغذائية والاحتياجات لكافة المواطنين والمستحقين وفى جميع الأماكن، في ظل ظروف مواجهة جائحة كورونا. Advertisements















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع المواد الغذائية على مستعمرة الجزام بالخانكة ضمن مبادرة الرئيس "كلنا واحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.