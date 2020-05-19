شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية وخطورة ذلك على زيادة معدل الإصابات.

وأوضحت رزق الله، فى طلبها، أنه فى ظل ضرورة ارتداء الكمامات بشكل أساسي في الأماكن العامة والمصالح الحكومية وحذر دخول البنوك والجهات وبعض وسائل المواصلات بدون ارتدائها، تعامل المواطنين بشكل سلبي مع هذه الإجراءات، وتفشت ظاهرة تبادل الكمامات أمام البنوك والمصالح الحكومية بين المواطنين واستخدامها أكثر من مرة مع أكثر من شخص.

وأكدت أن البنوك وعدد من الجهات الحكومية اتخذت إجراءات مشددة في التعامل مع المواطنين وحذر الدخول لأي عميل دون ارتداء الكمامات، منعا لانتقال العدوى وزيادة فرص انتقال الفيروس بين المواطنين، ولكن هناك بعض الممارسات الكارثية التي اتخذها المواطنين كنوع من المساعدة في تسهيل تنفيذ خدمتهم من البنوك.

Advertisements

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة ستؤدى إلى كارثة حقيقية ستهدر كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى زيادة معدل الإصابات يوميا جراء مثل هذه الممارسات السلبية.

وأشارت إلى أن هناك بعض المواطنين أمام البنوك يتبادلون الكمامات بينهم كوسيلة للدخول إلى البنوك بعد أن حذرت الدخول بدونها، فالبنوك التزمت بعدم الدخول بدونها، في الوقت الذي لم توفر فيه الكمامات لهم.

وطالبت بضرورة تعاقد البنوك والجهات الحكومية مع مصانع والشركات الخاصة بتوريد المستلزمات الطبية وذلك لتوفير الكمامات مجانا على أبواب البنوك لغير القادرين من المواطنين وتوزيعها عليهم قبل الدخول وذلك لضمان القضاء على ظاهرة تبادل الكمامات.