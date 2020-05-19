15 مصابًا في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

أصيب 15 شخصًا بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين لخلافات على حد أرض مشتركة بين الطرفين، في قرية "كفر أباظة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء عاطف مهران إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية "كفر أباظة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات بين الطرفين على الحد الفاصل بين أرض زراعية، حيث استعان طرفي المشاجرة بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 15 شخص بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد.

نُقل المصابون إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​