​حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية في حضور اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، اليوم الاثنين.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن الحملة شملت إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 10 أفدنة وكذلك 22 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الري على مساحة 2042 متر مربع بالإضافة إلى 6 حالات عبارة عن أقفاص سمكية بأملاك الري وذلك بنطاق مركز ومدينة دمياط.

وفي مركز الزرقا، جرى إزالة حالة بناء بالمخالفة بمساحة 157 مترًا و31 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة 875 مترًا بالإضافة إلى تلقي طلب تصالح في مخالفات البناء لمساحة تقدر بحوالي 100 متر مربع.

وبيّنت المحافظ أنه جرى إزالة 389 حالة تعدِ ومخالفات بناء خلال الفترة الأخيرة وبنسبة تنفيذ بلغت 255% نظرًا لما جرى تحقيقه من جهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع كافة المخالفات وفرض هيبة الدولة.