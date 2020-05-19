​بتكلفة 330 مليون جنيه.. وضع حجر أساس مستشفى الاستقبال والطوارئ بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، مساء اليوم الاثنين، حجر الأساس لإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 وبتكلفة إنشائية 330 مليون جنيه.

ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 150 سريرًا في أقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والآشعة والمعامل، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جراحية، فضلًا عن استراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضي، ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعي.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة أسوان لرفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي، والذي يشهد تطويرًا شاملًا بإضافة حوالي 300 سرير والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة.

وأضاف أشرف عطية بأن مستشفى أسوان الجامعي يتمتع بمنظومة طبية تضم توافر كوادر بشرية على أعلى مستوى سواء من رؤساء الأقسام أو الاستشاريين أو الأطباء، بجانب أطقم التمريض، علاوة على دعمها مؤخرًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والمستلزمات الفنية والتكنولوجية، ما يؤهلها أن تقوم بدوها المنشودة في خدمة أهالي المحافظة.