محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، الإثنين، إصابة 10 حالات بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس.
وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الإثنين، أن الإصابات العشرة، منها 5 حالات بمركز وبندر كفر الشيخ، و3 حالات بمركز وبندر دسوق، وحالتين بمركزي سيدي سالم، والرياض.
وقال المصدر الطبي إنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا، وجاري تجهيزهم وتحويلهم إلى مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر كفرالشيخ تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.