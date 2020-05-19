بالصور.. ضبط سائق بحوزته 10 آلاف قفاز طبي مجهولة المصدر بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين في كفرالشيخ سائق يقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته كميات كبيرة من القفازات الطبية مجهولة المصدر، دون فواتير، معبأة داخل علب وكراتين، أثناء بيعها في الأسواق بأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفرالشيخ، بتردد المدعو "م.م.ع.ع"، 42 سنة - سائق، مقيم بمركز منوف، على محافظة كفرالشيخ، لبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وبيعها بسعر أعلى من السعر المتداول، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

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شُكلت حملة من مباحث التموين، ترأسها محمود السرو، كبير مفتشي مباحث التموين في كفر الشيخ، وتحت إشراف العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وجرى ضبط السائق المذكور بالسيارة رقم 9174 م ج ق، وبحوزته 10 الآف قفاز طبي بدون فواتير تدل على مصدرها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وحُرر بذلك المحضر رقم 4523 لسنة 2020، جنح قسم شرطة بندر دسوق، للعرض على النيابة العامة.​