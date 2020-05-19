من هو الشيخ صالح كامل رجل الأعمال سعودي زوج صفاء أبو السعود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء الاثنين، وفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام.

ولد صالح كامل عام 1941 بمكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده مديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء، فيما تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة.

وحصل صالح كامل على بكالوريوس تجارة في جامعة الرياض في 1963، وانشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي، وبدأ حياته العملية في الطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية.

وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك صالح كامل العمل الحكومي، واتجه إلى القطاع الخاص، حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة، وفي نحو 45 دولة حول العالم، حسبما ذكرت مواقع إخبارية سعودية.

أسس شركته الكبرى "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر، وتشمل أعماله المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات.

جاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي، حسب موقع "فوربس ".

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وكان يملك قناة "Art sport" التي باعها لاحقًا لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا قائلاً: "ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير".

وترأس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في شبكة "ART" وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.

حصل صالح على العديد من الجوائز الدولية، منها جائزة رجل أعمال الخليج في 1993، ورجل المصارف من البنك الإسلامي للتنمية في عامي 1995 و1996، وجاء ترتيبه السابع من حيث التأثير في مسرح الأحداث وفق تصنيف أجرته مجلة "أرابيان بيزنس" من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم في 2006.

وحصل على درجة الدكتوراة الفخرية لجهوده في تنمية مفاهيم الاقتصاد الإسلامي والأداء الإعلامي الإسلامي من جامعة الحياة الجديدة المفتوحة في عام 2011.

توفي في مساء أمس الاثنين، في مستشفى سمير عباس بمدينة جدة السعودية.​