بعد رحيله.. معلومات لا تعرفها عن صالح كامل

توفى مساء اليوم الإثنين رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل اثر نوبة قلبية في أحد المستشفيات بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية ومن المعروف ان رجل الأعمال زوج الفنانة المصرية صفاء ابو السعود.



-ولد فى سنة 1941 فى مكة المكرمة، وكانت عائلتة تعمل بالطوافة، وكان والدة يشغل منصب مدير عام ديوان رئيس الوزراء. تلقى صالح

كامل تعيلمة الابتدائى والمتوسط فى كل من مكة والطائف ودرس الثانوية فى جدة، ومن ثم حصولة على بكالوريوس التجارة سنة 1963 من جامعة الرياض.

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وقام بإنشاء مؤسسة صغيرة وهو فى سن صغير وتسمى دار ومتكب الكشاف السعودى، وبعد تخرجة بدأ حياتة العملية فى مهنة عائلة،

ثم التحق بعدها للعمل فى ادارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقل بعد فترة صغيرة الى العمل فى وزارة المالية السعودية.

وظل يعمل فيها لمدة 10 سنوات، ثم ترك العمل الحكومى نهائياً واتجة الى العمل فى القطاع الخاص، ونجحت اعمالة الى ان اصبح متحكم فى مايزيد عن 12 مليار ريال سعودى موزعين على مايقرب من 300 شركة ومؤسسة وبنك فى المملكة العربية السعودية وحوالى 45 دولة حول العالم.من قصص نجاح