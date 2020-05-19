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إصابة نائب رئيس جنوب السودان ووزيرة الدفاع بفيروس كورونا

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أكد مكتب رياك مشار، نائب رئيس جنوب السودان النتيجة الإيجابية لاختبار الكشف عن فيروس لدى مشار وزوجته التي تشغل منصب وزير الدفاع وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف بيان صادر عن المكتب، اليوم الإثنين، أن عددًا من موظفي

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مكتب نائب الرئيس وحراسه أصيبوا بالفيروس أيضًا.

يذكر أن جنوب السودان سجل 282 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.

وجدير بالذكر أن رياك مشار (69 أو 70

عاما) عاد إلى منصب نائب الرئيس لجنوب السودان في فبراير الماضي في إطار اتفاق سلام مع الرئيس سلفا كير لإنهاء النزاع المسلح في البلاد الذي استمر منذ عام 2013 وحصد أرواح نحو 200 ألف شخص جراء المعارك.

وتولت زوجة رياك مشار، أنجيلينا تيني منصب وزير الدفاع في مارس الماضي.

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