السودان يؤكد تطلعه لتعزيز العلاقات مع أنجولا

أكدت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، تطلعها لتعزيز وترقية العلاقات الثنائية المتميزة القائمة مع أنجولا. وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن عبد الله بعثت رسالة تهنئة إلى السفير تيتيه أنطونيو بمناسبة تعيينه وزيرًا للعلاقات الخارجية بجمهورية أنجولا.

وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن تمنياتها لوزير العلاقات الخارجية بجمهورية أنجولا، بالنجاح والتوفيق في منصبه، كما عبرت عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الاثنين، أن عبد الله بعثت رسالة تهنئة إلى السفير تيتيه أنطونيو بمناسبة تعيينه وزيرًا للعلاقات الخارجية بجمهورية أنجولا.وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن تمنياتها لوزير العلاقات الخارجية بجمهورية أنجولا، بالنجاح والتوفيق في منصبه، كما عبرت عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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