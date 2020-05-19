حمدوك: السودان حريص على تعزيز علاقات التعاون مع إريتريا

أكد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع إريتريا، بما يحقق رغبات وتطلعات شعبي البلدين، مشيرًا إلى الإصرار على المضي قدماً في تحقيق السلام الشامل

والعادل.جاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية الاريتري، ويماني قبرآب مستشار الرئيس الاريتري، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد حمدوك بالعلاقات التاريخية بين السودان واريتريا والروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة بين البلدين.من جانبه، أكد الوفد الارتيري حرص إريتريا على بناء علاقات قوية مع السودان، ومساندتها لبرامج وأهداف الحكومة الانتقالية بالسودان.