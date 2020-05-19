شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين مقتل مسؤول صومالي في تفجير إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التفجير الإرهابي في الصومال الذي أدى إلى مقتل مسؤول صومالي وعدد من حرّاسه. وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددة على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال ضد الإرهاب والتطرف.

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