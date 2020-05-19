الشيوخ الأمريكي يعين قائما بعمل رئيس لجنة المخابرات

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الإثنين، إن السناتور ماركو روبيو سيعمل قائما بعمل رئيس لجنة المخابرات بالمجلس.



وجاء ذلك بعدما أعلن السناتور ريتشارد بور، تنحيه عن منصبه أثناء تحقيق اتحادي في تداولات الأسهم الخاصة به، وروبيو (48 عاما) مؤيد جمهوري قوي لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على مدى السنوات التسع التي قضاها في مجلس الشيوخ.

ويشتهر روبيو بأنه من الصقور فيما يتعلق بالتعامل مع الصين وروسيا وكوبا، البلد الذي جاء منه والداه إلى فلوريدا مهاجرين.

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وفي وقت سابق، أعلن السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بور، أنه سيتنحى مؤقتًا عن رئاسة لجنة الاستخبارات.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، إن بور النائب عن كارولينا الشمالية تنحى على خلفية تحقيقات تجريها وزارة العدل بشأن اتهامات له باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به بقيمة مليون و700 ألف دولار.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه كجزء من التحقيق، إذ يزعم أنه استخدم المعلومات الداخلية لتجنب خسائر السوق جراء أزمة فيروس كورونا.