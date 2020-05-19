شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تاريخ من المشروعات.. من هو الشيخ صالح كامل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

توفي قبل قليل، رجل الأعمال الشهير صالح كامل عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما ذكر موقع الوئام السعودي.



صالح كامل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

عمل موظفا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم تولى منصب مستشار في وزارة المالية لمدة 10 سنوات.

ترك العمل في الدولة وأسس شركته الكبرى "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر.

كما تشمل أعماله المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات.

ففي مجال الخدمات المالية تمتلك المجموعة، "مجموعة التوفيق" المالية العاملة بمجال أسواق المال وصناديق الاستثمار، وفي مجال النقل والمواصلات ثلاث شركات هي الجزيرة للنقليات، ودلة للنقليات، ودلة لنقل الحجاج.

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وللمجموعة استثمارات في القطاع الغذائي، مثل شركات الربيع للألبان والعصائر، ومؤسسة جوديفا في بلجيكا التي تستحوذ المجموعة على 12 في المئة من أسهمها.

أما في مجال العقارات، فتمتلك مجموعة شركة دلة للتنمية العقارية والسياحية 11 شركة تابعة لها، منها شركة شريك للتسويق، ودلة للمباني، والسعودية للمدن السياحية، والبحار للاستثمار العقاري، ودرة العروس للتطوير العقاري والسياحي، ودرة الرياض والسعودية للصيانة العقارية.

وفي مجال التشغيل والخدمات، تشمل الشركة مجموعة دلة لتنمية المهارات البشرية، ودلة للصيانة والمقاولات، وشركة تدوير، مدارس تعليم القيادة، دلة للاتصالات، شركة أولكر، وشركة مصر الإسماعيلية للدواجن صاحبة العلامة التجارية "كيو".

تقدر ثروته حسب موقع "فوربس " بنحو 2.2 مليار دولار لكنه خسر 46 مليون دولار خلال يومين على خلفية احتجازه.

جاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي. كما أن له استثمارات في 40 دولة حول العالم.

وكان يملك قناة (Art sport) الرياضية التي باعها لاحقاً لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا قائلاً: "ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير".

ويرأس حاليا مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.