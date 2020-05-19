شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عباس حلمي يقود تنظيماً سرياً ضد الانجليز.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من التنظيمات السرية التي كانت موجودة في مصر مع مطلع القرن العشرين.

ويقول شريف عارف إنه في عام 1896 قرر خديوي مصر عباس حلمي الثاني تشكيل خلية سرية بالتعاون مع الزعيم مصطفى كامل تحت عنوان " الحزب الوطني السري" ، وبالفعل تم تشكيل الجمعية وضمت عدداً كبيراً من الرموز الوطنية، وكانت تحركاتها تتم في سرية كاملة لمناهضة الانجليز.

Advertisements

ويضيف شريف عارف : أن من بين تلك الرموز أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وخليفة مصطفى كامل الزعيم محمد فريد وأخرين ، وان الشخصيات الرئيسية في التنظيم اتخذت أسماء حركية للتمويه، منهم الخديوي عباس نفسه الذي أصبح أسمه الحركي " الشيخ" ومصطفى كامل "أبو الفدا" و أحمد لطفى السيد " أبو مسلم".

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .