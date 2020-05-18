جماهير الكرة لـ”اليوم 24″: هناك سيناريوهات عديدة لتحديد هوية بطل الدوري- فيديو

تصوير: عبد الله أيت الشريف

كشف بعض متتبعي الشأن الكروي عن السيناريوهات الممكنة لإعادة الروح إلى البطولة الاحترافية وتحديد هوية بطل النسخة الجارية، والتي فرضت عليها التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” بالتوقف.

وتعددت وجهات نظر المتتبعين، في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، واختلفت بين من يرى أن خيار اعتماد المتصدر بطلا هو الأنسب، وبين من يقترح خوض دوري مصغر للفرق المحتلة للمراتب الأولى للحسم في هوية البطل، في وقت يطالب فيه البعض التريث في انتظار ما سيسفر عن الحجر الصحي.