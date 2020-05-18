بعد تأثير كورونا هذه السنة.. اتحاد البث الأوربي يعلن الدورة المقبلة من أضخم حدث غنائي في العالم

أعلن اتحاد البث الأوروبي أن مسابقة الأغنية الأوربية “يوروفيجن”، أكبر مسابقة غنائية في العالم، سوف تنعقد في دورتها لسنة 2021 في مدينة روتردام الهولندية، وهي نفسها المدينة، التي كانت ستحتضنها السنة الحالية لولا الإلغاء.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة روتردام المسابقة في نسخة 2020، خلال الفترة من 12 إلى 16 الماي الحالي، قبل إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، نظمت أكبر مسابقة غنائية في العالم، نسخة استعراضية، ليس فيها منافسة كالنسخة العادية، تحت مسمى “يوروفيجن يوروب شاين ألايت” تتماشى مع الحجر في زمن كورونا، بثت في حفل، أول أمس السبت، وشارك فيها المغنيون من منازلهم.

وألغيت هذه السنة المسابقة الأوربية للمرة الأولى، منذ إنشائها عام 1956، وتشارك فيها عادة الدول الأعضاء في اتحاد الإذاعات الأوربية، كما سبق أن شاركت بعض الدول الآسيوية، والإفريقية، منها المغرب، الذي شارك في سنة غابت فيها إسرائيل.

وتلقى المغرب الدعوة للمشاركة في نسخة 2020 من المسابقة الأوربية، التي تعتبر أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، لكنه رفض بسبب مشاركة إسرائيل، قبل أن تلغى هذه الدورة جراء كورونا.