سلمى رشيد تنظم مسابقة للمواهب

تنظم الفنانة سلمى رشيد مسابقة لذوي الأصوات الغنائية من جمهورها، الذين سيتنافسون فيها حول جائزة عبارة عن إنتاج أغنية خاصة.
وأعلنت سلمي رشيد ليلة، أول أمس السبت، المسابقة الجديدة، التي تستوجب للمشاركة فيها تقديم أغنيتها “أه يا ليام”، وهي نفسها جنيريك مسلسل “سلمات أبو البنات”، ونشر فيديو المشاركة مع ”هاشتاغ” سلمى رشيد.
وقالت سلمي إنها ستختار 6 أصوات، لتنشر مشاركتهم على حسابها في أنستغرام، والحاصل منهم على أكبر عدد من الاعجابات يتوج بطلا للمسابقة.
ووعدت سلمي رشيد، الفائز بإنتاج أغنية، كما ستتاح له فرصة تعرف الجمهور عليه أكثر، من خلال الشهرة، التي سيحصل عليها من المسابقة.
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