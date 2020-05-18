ترامب: منظمة الصحة العالمية “دمية في يد الصين”.. ويؤكد أنه تناول دواء “كلوروكين”

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين هجوما عنيفا على منظمة الصحة العالمية، واصفا إياها بأنها “دمية في يد الصين”، ومؤكدا أنه سيتخذ قريبا قرارا نهائيا بشأن مصير التمويل الأميركي للمنظمة الأممية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، “أنا لست سعيدا بمنظمة الصحة العالمية (…) إن هم دمية في يد الصين”.

ورد ا على سؤال عن مصير المساهمة المالية الأميركية للمنظمة والبالغة سنويا حوالى 450 مليون دولار، والتي كان ترامب أعلن في منتصف أبريل عزمه على وقفها، لم يدل الرئيس الأميركي بجواب قاطع قائلا سنت خذ قرارا قريبا”.

وأكد دونالد ترامب، اأنه يتناول عقار “هيدروكسي كلوروكين” المستعمل في علاج المصابين بـ”كوفيد-19″.

وشدد على أنه ليس مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، لكنه يتناول دواء “هيدروكسي كلوروكين” كإجراء وقائي.