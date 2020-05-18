الصحة: تحسن في مؤشرات الشفاء والوفيات ولكن معظم الإصابة الجديدة تسجل في بؤر

على الرغم من تحسن مؤشرات انتشار فيروس كورونا في المغرب، إلا أن وزارة الصحة لا تزال تحذر من تسجيل حالات جديدة في بؤر وبائية.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه “على الرغم من تحسن مؤشرات الوفيات، والشفاء، ولكن لازلنا نسجل الحالات، ومعظمها ضمن مجموعة من البؤر في بعض جهات المملكة”.

وسجل المغرب، اليوم، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 71 منها ضمن عملية الكشف المخبري لدى المخالطين لحالات سبق أن تأكدت إصابتها.

وأوضح اليوبي أن الحالات، التي تفرزها البؤر مستمرة، خصوصا في جهات الدارالبيضاء – سطات، ومراكش – آسفي، وطنجة – تطوان – الحسيمة.

يذكر أن المغرب سجل، اليوم، 98 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، وسط استقرار عدد الوفيات في 192 حالة، دون تسجيل أي وفيات جديدة.