شركة أمريكية تعلن عن نتائج إيجابية لأول مرحلة تجارب للقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة “Moderna”، أن تجارب المرحلة المبكرة للفاح مضاد لفيروس كورونا، قد ساهمت بإنتاج أجسام مضادة لـ Covid-19 لجميع المشاركين الـ45، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 30% في تداول ما قبل التداول.

وحصل كل مشارك على 25 ميكروغراماً، 100 ميكروغرام أو 250 ميكروغراماً، مع 15 شخصًا توزعوا في كل مجموعة، وتلقى المشاركون في الدراسة جرعتين من اللقاح المحتمل عن طريق الحقن العضلي في الجزء العلوي من الذراع بفارق 28 يومًا تقريبًا.

وقالت الشركة إن بيانات الجرعة الثانية لم تكن متاحة لمجموعة 250 ميكروجراماً، وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية، كانت مستويات الأجسام المضادة الملزمة في مجموعة 25 ميكروغراماً، ضمن المستويات التي شوهدت بشكل عام في عينات الدم من الأشخاص الذين تعافوا من المرض، بحسب الشركة.

وكانت الأجسام المضادة في 100 ميكروغرام تحتوي على أجسام مضادة “تجاوزت بشكل كبير المستويات” في المرضى الذين شوفوا.

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وقالت الشركة، إن اللقاح أنتج أيضًا أجسامًا مضادة لتحييد Covid-19 في ثمانية مشاركين على الأقل.

وقال الخبراء إن تحييد الأجسام المضادة يبدو مهمًا في الحصول على الحماية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يجري تطوير أكثر من 100 لقاح على مستوى العالم، منها ثمانية لقاحات على الأقل وصلت للتجارب البشرية.

وعملت Moderna بشكل سريع مع المعاهد الوطنية للصحة لتطوير لقاح، كما أن Moderna تُعد هي أول شركة تنشر بيانات عن تجربة بشرية تختبر لقاح فيروس كورونا، وتوقعت الشركة البدء في المرحلة الثالثة من التجربة في يوليوز المقبل.