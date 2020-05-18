ما سبب رفض هالاند الانضمام ليوفنتوس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق وكيل أعمال نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، إلى سبب رفض الأخير الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان يوفنتوس على رأس الأندية التي تُقاتل لضم هالاند من صفوف سالزبورغ، قبل أن يحسم اللاعب انتقاله لدورتموند، وسجل 13 هدفًا خلال 12 مباراة.

وقال رايولا، خلال تصريح مُقتضب لصحيفة "La Repubblica" الإيطالية "عدم انتقال هالاند ليوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 سنة".

ورفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 41 هدفا حتى الآن، خلال 34 مباراة لعبها بين سالزبورغ ودورتموند.

يُذكر أن عقد هالاند مع دورتموند، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو يتم تفعيله في تموز/يوليو 2021، ومن المتوقع أن يقوم البيانكونيري بمحاولة أخرى لضمه وقت تفعيل الشرط.