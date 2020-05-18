- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. إجراء 34 الف و844 فحصاً إضافياً لكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
قالت وزارة الصحة الإماراتية، انه تم إجراء 37844 فحصا إضافيا لكورونا في الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه تم اليوم تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1065 حالة تعاف جديدة و4 وفيات.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات حتى الاثنين إلى 24190 حالة. وكذلك ارتفعت حالات الشفاء إلى 9577 حالة. أما الوفيات فبلغت 224 حالة.
من جهتها، قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية: "نرى زيادة يومية في حالات الإصابة بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض، وهي قلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية".
وأوضحت أن "اتساع دائرة الإصابات لا تتطلب أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا".
من جهته قال سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، إنه سيتم إحالة المخالفين للإجراءات المفروضة لمنع تفشي كورونا إلى النيابة العامة عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية وتقديمهم للمحاكمة الجزائية، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الزعابي أنه "سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك"
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات .. إجراء 34 الف و844 فحصاً إضافياً لكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.