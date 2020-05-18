السيسي يأمر بإستمرار الجيش المصري في التحلي بأقصى درجات الجاهزية

الإثنين 18 مايو 2020

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار القوات المسلحة المصرية في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما حضر الاجتماع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية .

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

وحسب المتحدث فقد أعرب الرئيس المصري عن التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على المحافظة حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.

وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابيين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء