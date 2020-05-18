شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وجونسون يبحثان هاتفيا جهود احتواء كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي البلدين.

Advertisements كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي الإثنين، مختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه وتنميته بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد تناولت المباحثات الهاتفية بين الجانبين إجراءات البلدين وجهودهما في التصدي لانتشار فيروس كورونا وإمكانات التعاون بينهما في هذا الشأن بما يدعم الجهود الدولية لمواجهة هذا التحدي العالمي المشترك.

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