الإمارات تعلن بدء عودة حاملي الإقامات السارية إعتباراً من أول يونيو المقبل

الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها و ذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.



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وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما اليوم في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / .

من جهة أخرى تدعو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة " تصريح دخول المقيمين " على موقع الهيئةsmartservices.ica.gov.ae و التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان و سلامة