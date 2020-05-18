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الإمارات تعلن بدء عودة حاملي الإقامات السارية إعتباراً من أول يونيو المقبل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن بدء عودة حاملي الإقامات السارية إعتباراً من أول يونيو المقبل والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها و ذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

 

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وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما اليوم في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة / كوفيد - 19 / .

 

من جهة أخرى تدعو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة " تصريح دخول المقيمين " على موقع الهيئةsmartservices.ica.gov.ae و التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان و سلامة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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