اخبار العالم

المحكمة العليا تأمر حكومة باكستان برفع القيود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تأمر حكومة باكستان برفع القيود والان نبدء بالتفاصيل

أمرت المحكمة العليا في باكستان، أمس الاثنين، الحكومة برفع بعض القيود الباقية المفروضة على الأعمال لوقف انتشار فيروس ، وجاء ذلك على الرغم من أن البلاد سجلت زيادة في الإصابات منذ بدء الخروج من العزل العام.

وقالت المحكمة في حكمها، وهو ملزم، إن الفيروس "ليس جائحة في باكستان على ما يبدو". وتساءلت "لماذا تبتلع مكافحته مثل هذا المال الكثير".

وأمرت المحكمة بإعادة فتح المراكز التجارية، إذا لم تعترض السلطات الصحية ورفع القيود على الأعمال التي تفتح أبوابها في العطلات الأسبوعية.

وأصدرت المحكمة أمرها باستخدام السلطة الواسعة المخولة لها والتي تمكنها من إصدار أحكام حتى دون رفع قضايا أمامها.

وسجلت باكستان 42125 حالة إصابة بكوفيد-19 و903 حالات وفاة. وزادت الأعداد بشدة هذا الشهر على الرغم من أنها منخفضة بالمقارنة بالدول الغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا تأمر حكومة باكستان برفع القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا