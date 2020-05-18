شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نسعى لوقف انتشار «كورونا» السريع والان نبدء بالتفاصيل

قال ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي المكلف اليوم الاثنين، إن روسيا اتخذت إجراءات لوقف "النمو المتسارع" لانتشار وباء فيروس كورونا وتأمل في بدء التجارب السريرية لأحد اللقاحات في غضون أسابيع.

وأضاف موراشكو أثناء اجتماع سنوي لمنظمة الصحة العالمية على الإنترنت: "نعمل بالفعل على تطوير أدوية لعلاج الناس في جميع مراحل المرض ويتم استخدامها بالفعل. نحن نعمل بجد لتطوير لقاح ونأمل في بدء التجارب السريرية في غضون شهر أو نحو ذلك".

وتختبر روسيا نماذج لهذا اللقاح على الحيوانات. وسجلت البلاد 290678 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهو ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.