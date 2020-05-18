شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 832 إصابة جديدة ووفاة 4 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الدولة بلغ 832 إصابة جديدة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 24 ألف و190 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي. وقالت مساء اليوم إنه تم تسجيل9577 حالة شفاء، ووفاة 4 أشخاص، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس حتى الآن بلغ 224 شخصاً، فيما يخضع للعلاج 14 ألف و389 شخصاً.

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