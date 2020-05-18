الصجري: سيكون لنا كتلة قوية في البرلمان تدعم رئيس الوزراء وتفضل مصلحة العراق

اكد النائب علي الصجري، الثلاثاء، انه سيكون هناك كتلة قوية داخل البرلمان تدعم رئيس الوزراء وتفضل مصلحة العراق على مصلحة الاحزاب.
وقال في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء صرح بان البعض اخبره ان ليس له كتلة تحميه داخل البرلمان"، مبينا ان "هذه اشارات تهديد مبطنه".
واضاف "هنا اقول نحن وكل الشرفاء من النواب وهم كثر سيكونوا كتلة قوية تمتاز بالنبل والشجاعة وتفضل مصلحة العراق على مصلحة احزابهم التي دمرت ونهبت ثروات العراق والنواب براء منهم".
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