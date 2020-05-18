مقتل شخص واصابة اخر بتفجير في ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا قتل واصيب اخر بتفجير في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في اطراف قرية زهرة بناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، انفجرت مساء اليوم، ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخر صادف مرورهما لحظة التفجير".

واضاف ان "قوة طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".