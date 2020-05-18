الاعلام الامني تعلن تعرض نقطة عسكرية لهجوم 'داعشي' في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تعرض نقطة عسكرية لهجوم "داعشي" في كركوك.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر إرهابية داعشية تعرضت على نقطة تابعة الى الفرقة ١١ بالجيش في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد احد مقاتلي الفرقة ذاتها".

