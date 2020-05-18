رسمياً.. تأجيل عودة الكالتشيو الإيطالي

رياضة 2020-05-18 | 22:32 1,166 مشاهدة أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن جميع الأنشطة الكروية في إيطالية ستظل معلقة حتى منتصف شهر حزيران المقبل. واستأنفت الفرق الإيطالية تدريباتها على اليوم الإثنين، على أمل عودة النشاط الكروي يوم 13 حزيران، بعد تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا وأعلن الاتحاد الإيطالي، أنه وافق على مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية حتى يوم 14 حزيران.



ويعني ذلك أن استئناف

ويعني ذلك أن استئناف الدوري الإيطالي لن يكون قبل 15 حزيران المقبل على أقرب تقدير.

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